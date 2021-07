Biden prijme Kázimího, podpíšu dohodu o ukončení misie v Iraku

Washington 26. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok privíta v Bielom dome irackého premiéra Mustafu Kázimího. Očakáva sa, že podpíšu dohodu o oficiálnom ukončení americkej vojenskej misie v Iraku ku koncu roka 2021 - viac než 18 rokov od jej začiatku. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa americkej administratívy.



Biden a Kázimí sa osobne stretnú vôbec po prvý raz.



V Iraku sa v súčasnosti nachádza 2500 amerických vojakov, ktorých úlohou je bojovať proti zvyškom militantnej organizácie Islamský štát (IS). Od roku 2022 sa má prítomnosť amerických vojakov zredukovať výlučne na poradenstvo a výcvik irackej armády. Ich plánovaný počet americký vládny predstaviteľ neuviedol.



Američanmi vedená koalícia vpadla do Iraku koncom marca 2003. Vládu vtedajšieho irackého prezidenta Saddáma Husajna obviňovala z držby zbraní hromadného ničenia. Tie sa však v krajine dosiaľ nenašli.



"Nikto nejde vyhlásiť, že misia bola splnená. Cieľom je trvalá porážka IS," uviedol predstaviteľ americkej administratívy. Slovné spojenie "misia splnená" pripomínalo transparent na lietadlovej lodi USS Abraham Lincoln, z ktorej vtedajší americký prezident George W. Bush ohlásil 1. mája 2003 ukončenie hlavných bojových operácií v Iraku.



V priebehu tohto mesiaca sa americkí diplomati a vojaci v Iraku stali trikrát terčom útokov prostredníctvom rakiet a dronov. Podľa analytikov za nimi stáli ozbrojené skupiny s napojením na Irán.



Kázimí je všeobecne vnímaný ako politik s dobrými vzťahmi s USA - aj preto, že sa snaží konať proti týmto ozbrojeným skupinám, píše Reuters. Jeho vláda však odsúdila júnový americký letecký útok proti týmto milíciám v pohraničnej oblasti so Sýriou a označila ho za porušenie zvrchovanosti Iraku.



Okrem vojenských otázok majú Biden a Kázimí rokovať aj o dohodách týkajúcich sa zdravotníctva, energetiky a iných oblastí. Spojené štáty napríklad Iraku plánujú dodať pol milióna dávok proticovidovej vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech. Okrem toho chcú Bagdadu poskytnúť 5,2 milióna dolárov pre potreby monitorovacej misie OSN počas októbrových volieb.



USA do konca augusta plánujú stiahnuť svojich vojakov aj z Afganistanu.