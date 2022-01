Biden prijme nemeckého kancelára Scholza, hovoriť budú o Ukrajine

Washington 27. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden privíta 7. februára vo Washingtone nemeckého kancelára Olafa Scholza, s ktorým budú hovoriť o ruskej "agresii voči Ukrajine". Oznámila to vo štvrtok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, píše agentúra AFP.



"Návšteva kancelára Olafa Scholza je príležitosťou na posilnenie hlbokých a trvalých väzieb medzi Spojenými štátmi a Nemeckom," uviedla Psakiová. Dodala, že lídri USA a Nemecka budú diskutovať o spoločnom záväzku s cieľom nájsť diplomatické riešenie konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom a o "spoločnom úsilí zamedziť ďalšej ruskej agresii voči Ukrajine".



Zaoberať sa budú i ďalšími témami vzájomnej spolupráce, akými sú pandémia COVID-19 či klimatická zmena, píše agentúra DPA.



Psakiová už v pondelok avizovala, že Scholz na budúci mesiac pricestuje na oficiálnu návštevu Washingtonu, avšak neuviedla konkrétny dátum. Nemecko vtedy nazvala "jedným z najbližších spojencov" USA.



Napätie v bilaterálnych vzťahoch medzi oboma krajinami v posledných rokoch spôsobuje najmä projekt plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2), ktorý má zdvojnásobiť objem dodávok lacného zemného plynu z Ruska do Nemecka. Spojenci Nemecka vrátane USA sa však obávajú, že sa Európa stane pre plynovod príliš závislá od ruských dodávok. Nemecko vo štvrtok prisľúbilo, že Rusko v prípade invázie na Ukrajinu čakajú vážne následky, ktoré budú zahŕňať aj sankcie voči plynovodu Nord Stream 2.



Administratíva demokrata Bidena pravidelne zdôrazňuje jednotný postoj západných spojencov voči Rusku. Ako poznamenala DPA, Spojené štáty si všimli, že Nemecko odmietlo dodať Ukrajine zbrane na obranu pred Ruskom, o ktoré Kyjev opakovane žiadal.



Scholz od 8. decembra, keď vo funkcii kancelára Nemecka nahradil Angelu Merkelovú, navštívil už Paríž, Brusel, Varšavu, Rím a Madrid. Spojené štáty sú z krajín mimo EÚ tradične prvou cestou nového spolkového kancelára. Ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková sa so svojím rezortným partnerom Antonym Blinkenom stretla vo Washingtone 5. januára, pripomenula DPA.