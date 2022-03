Biden priletel do Bruselu na summity o agresii Ruska na Ukrajine

Na snímke z 23. marca 2022 prezident Joe Biden máva, keď nastupuje do Air Force One na leteckej základni Andrews, Maryland. Foto: TASR/AP

Brusel 23. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden pricestoval v stredu večer do Bruselu na sériu mimoriadnych summitov, zameraných na zastavenie vojny na Ukrajine, ktorú tam rozpútalo Rusko. Informovala o tom americká spravodajská stanica CNN.Prezidentské lietadlo Air Force One pristálo na letisku v Bruseli o 21.03 h SEČ. po približne sedemhodinovom lete z Washingtonu.Bidena privítal na letisku belgický premiér Alexander de Croo. Šéf Bieleho domu bude viesť intenzívne rozhovory so Severoatlantickou alianciou (NATO), so skupinou siedmich najvyspelejších krajín sveta G7 a s Európskou úniou a začne ich vo štvrtok, dodala CNN.Americký prezident priletel na svoju prvú zahraničnú cestu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.Dva nemenované zdroje oboznámené so situáciou uviedli, že Biden a jeho tím pripravujú plány na uvalenie sankcií na členov ruskej Štátnej dumy ako odvetu za ruskú inváziu na Ukrajinu. Očakáva sa, že ďalší balík opatrení bude zverejnený vo štvrtok.Biden plánuje v piatok z Bruselu letieť do poľskej metropoly Varšava. Stretnutie s poľským prezidentom Andrzejom Dudom je naplánované na sobotu. Hlavnou témou ich rozhovoru by podľa poľskej tlačovej agentúry PAP mala byť humanitárna kríza spôsobená ruskou agresiou na Ukrajine. Podľa poradcu poľského prezidenta pre zahraničnú politiku sa lídri budú venovať aj tomu, ako podporovať ukrajinský národ "zodpovedným spôsobom".