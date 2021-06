Biden priletel do Ženevy, kde v stredu absolvuje summit s Putinom

Ženeva 15. júna (TASR) - Prezident Spojených štátov Joe Biden priletel v utorok do Ženevy, kde sa v stredu prvýkrát osobne stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom agentúra AFP.



Joe Biden priletel do Ženevy o 16.16 h SELČ v rámci poslednej časti svojej prvej zahraničnej cesty v úrade prezidenta. Počas nej absolvoval summity G7 a NATO v Británii a Bruseli, pričom sa usiloval o posilnenie transatlantických vzťahov.



Bidena na ženevskom letisku privítal švajčiarsky prezident Guy Parmelin, ktorého sprevádzali predstavitelia ženevskej kantonálnej a mestskej samosprávy, a tiež americkí diplomati. Biden potom vo svojej obrnenej limuzíne odišiel do hotela vzdialeného od letiska len približne 1,6 kilometra.



Počas stretnutia Bidena s Putinom budú v Ženeve platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Tamojšie úrady dočasne uzatvoria vzdušný priestor nad mestom a v oblasti nasadia okolo 4000 príslušníkov bezpečnostných zložiek vrátane vojakov.



Miesto summitu, ktorou je vila La Grange - kaštieľ z 18. storočia s výhľadom na Ženevské jazero a jej okolitý park - obkolesili dvoma kilometrami bezpečnostného oplotenia s ostnatým drôtom.



Polícia ohradila bezpečnostnými bariérami aj okolie hotela neďaleko európskej centrály Organizácie Spojených národov (OSN), v ktorom je Biden ubytovaný.



Ako uvádza AFP, lídri USA a Ruska sa na neutrálnej švajčiarskej pôde v Ženeve stretli naposledy v roku 1985. Americký prezident Ronald Reagan a vtedajší šéf Kremľa Michail Gorbačov tam spolu rokovali o znížení napätia v období studenej vojny.