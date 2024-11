Biden pripravuje balík pomoci pre Ukrajinu vo výške 725 miliónov USD

Washington 28. novembra (TASR) - Administratíva prezidenta USA Joea Bidena chce Ukrajine poskytnúť zbrojnú pomoc v hodnote 725 miliónov dolárov. Podľa agentúry Reuters o tom informovali americké vládne zdroje, podľa ktorých by táto pomoc mala byť pre Ukrajinu vyčlenená pred Bidenovým odchodom z funkcie v januári 2025.



Podľa úradníka oboznámeného s plánom Biden plánuje poskytnúť Ukrajine rôzne protitankové zbrane vrátane pozemných mín, dronov, rakiet Stinger, munície pre mobilné delostrelecké raketové systémy (HIMARS).



Očakáva sa, že balík bude obsahovať aj kazetovú muníciu, ktorá sa zvyčajne nachádza v riadených viacnásobne odpaľovaných raketách (GMLRS), ktoré vystreľujú systémy HIMARS.



Oficiálne oznámenie o balíku pomoci pre Ukrajinu by mohlo prísť už v pondelok, uviedol jeden z predstaviteľov. Obsah balíka by sa pred očakávaným Bidenovým podpisom príslušného dokumentu mohol ešte zmeniť, dodal zdroj.



Reuters vo svojej správe poukázal na nezvyčajne vysokú finančnú hodnotu avizovaného balíka. Pripomenul, že objemy doterajších prezidentských balíkov pomoci - Presidential Drawdown Authority (PDA) - sa zvyčajne pohybovali v rozmedzí od 125 miliónov do 250 miliónov dolárov.



Biden má podľa odhadov v rámci PDA k dispozícii celkovo štyri až päť miliárd dolárov, ktoré mu schválil Kongres a ktoré by podľa predpokladov mal využiť, kým ho v Bielom dome 20. januára 2025 vystrieda republikánsky zvolený prezident Donald Trump.



Trump v stredu poveril generálporučíka vo výslužbe Keitha Kellogga, ktorý mu svojho času predložil plán na ukončenie vojny na Ukrajine, aby pôsobil ako osobitný vyslanec pre konflikt.



Reuters pripomenul, že rýchle ukončenie vojny na Ukrajine bolo jedným z hlavných sľubov, ktoré zazneli počas Trumpovej prezidentskej kampane. Trump sa však vyhýbal diskusii o tom, ako by ukončenie vojny na Ukrajine dosiahol.