Biden pripustil vzdanie sa kandidatúry, ak by mal zdravotné problémy

Las Vegas 17. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden pripustil, že by svoju kandidatúru v prezidentských voľbách mohol prehodnotiť, ak by uňho lekári zistili nejaký zdravotný problém. Podľa agentúry AFP to vyplýva z úryvku rozhovoru zverejneného v stredu.



Toto vyhlásenie amerického prezidenta sa objavilo niekoľko hodín po tom, čo ho jeden z jeho spojencov, vplyvný kongresman zvolený za Demokratickú stranu Adam Schiff, požiadal, aby odstúpil z prezidentského súboja.



Biden v rozhovore pre web BET News uviedol, že svoju kandidatúru by prehodnotil, ak by mu lekári diagnostikovali nejaký zdravotný problém. Odpovedal tak na otázku, čo by ho primalo zmeniť svoj postoj k účasti na voľbách, ktorých je jeho vyzývateľom exprezident USA Donald Trump.



Požiadavky, akou je aj Schiffova, sú reakciou na Bidenovo nepresvedčivé vystúpenie v predvolebnej debate s Trumpom na konci júna. Biden odvtedy opakovane uviedol, že nemá v úmysle kandidatúru stiahnuť, a tvrdí, že je najlepšie disponovaný poraziť Trumpa.



Výzvy, aby sa Biden vzdal, boli po sobotňajšom pokuse o atentát na republikánskeho rivala utlmené. Tlačová správa Adama Schiffa zrejme ukončila toto obdobie, konštatuje AFP.



Demokrati podporujúci Bidena však v stredu oznámili, že chcú urýchliť proces nominácie pomocou virtuálneho hlasovania.



Tento systém by umožnil voliť virtuálne už počas prvého augustového týždňa - namiesto čakania na zhromaždenie demokratov, ktoré sa začína v Chicagu 19. augusta a počas ktorého musí byť kandidát oficiálne nominovaný do prezidentských volieb 5. novembra. Z pohľadu probidenovského tábora pôjde o pokus presadiť kandidatúru Joea Bidena napriek pochybnostiam o jeho schopnosti vyhrať voľby.



Prieskumy verejnej mienky nateraz potvrdzujú, že súboj medzi Bidenom a Trumpom bude tesný. Trump má však náskok v štátoch známych ako tzv. swing states.