Biden prirovnal čínskeho prezidenta k diktátorom

San Francisco 21. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden prirovnal počas svojho utorkového prejavu čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga k "diktátorom". Biden to povedal za prítomnosti novinárov počas svojho prejavu na podujatí pre darcov americkej Demokratickej strany, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Čínskeho prezidenta podľa Bidena rozhneval incident z februára tohto roka, keď ponad územie Spojených štátov letel čínsky balón, ktorý podľa Washingtonu slúžil na špionáž, a následne ho zostrelili americké stíhačky.



Dôvod, prečo sa Si Ťin-pching veľmi rozčúlil, keď Biden nechal zostreliť čínsky balón, je podľa neho ten, že "nevedel, že tam vôbec je". "Myslím to vážne. Pre diktátorov je to veľká hanba, keď nevedia, čo sa stalo," povedal Biden, podľa ktorého bol čínsky prezident po zostrelení balóna "vo veľkých rozpakoch" a poprel, že tam balón vôbec bol.



Biden, ktorý sa vo veku 80 rokov uchádza o znovuzvolenie, tiež odbil obavy v súvislosti s Pekingom s tým, že "Čína má skutočné ekonomické ťažkosti", cituje AFP.



Jeho najnovšie výroky podľa tejto agentúry zrejme vyvolajú v Pekingu veľký nesúhlas. Čínu pritom len pred niekoľkými dňami navštívil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, aby zmiernil napätie medzi dvoma svetovými mocnosťami.