Biden prišiel k pápežovi v kolóne 80 áut, Mun Františka volal do KĽDR

Vatikán 29. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden prišiel v piatok do Vatikánu, aby sa stretol na súkromnej audiencii s pápežom Františkom. Hovoriť mali o pandémii COVID-19, klimatickej zmene či chudobe vo svete. Audienciu poskytol pápež v rovnaký deň aj juhokórejskému prezidentovi Mun če-inovi, ktorému tlmočil pripravenosť navštíviť Severnú Kóreu, ak odtiaľ dostane oficiálnu pozvánku.



Biden s manželkou Jill prišli do Vatikánu v nezvyčajne dlhej kolóne viac než 80 áut. Bolo to aj v dôsledku proticovidového nariadenia talianskej vlády o obmedzení počtu osôb v jednom vozidle, napísala agentúra AP.



Podľa agentúry Jonhap Mun pápeža požiadal, aby navštívil KĽDR a prispel tak k nastoleniu mieru na Kórejskom polostrove.



"Ak sa naskytne príležitosť a pápež navštívi Severnú Kóreu, bude to znamenať impulz k mieru na Kórejskom polostrove," povedal Mun podľa svojho hovorcu pápežovi.



František údajne reagoval povzbudivo: "Som ochotný tam zájsť v záujme mieru a všetkým vám pomôcť, ak (KĽDR) pošle pozvánku."



Dosiaľ žiaden pápež nenavštívil Severnú Kóreu, ktorá s Vatikánom ani neudržiava oficiálne diplomatické styky.



Počas stretnutia pred troma rokmi Mun odovzdal Františkovi ústne pozvanie od severokórejského vodcu Kim Čong-una. Pápež aj vtedy odpovedal, že do Severnej Kórey vycestuje, ak odtiaľ dostane oficiálnu pozvánku.



Biden aj Mun pricestovali do Ríma na summit lídrov krajín G20, ktorý sa bude konať cez víkend.