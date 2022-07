Biden sľúbil nemocniciam vo východnom Jeruzaleme 100 miliónov dolárov

Jeruzalem 15. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok oznámil finančnú pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov určenú pre nemocnice vo východnom Jeruzaleme. Táto pomoc je súčasťou niekoľkoročného záväzku Spojených štátov, ktorého cieľom je pomôcť palestínskemu zdravotníckemu systému. TASR správu prevzala od agentúr AP a Reuters.



Biden túto pomoc oznámil v príhovore, ktorý predniesol v Nemocnici Augusty Viktórie vo východnom Jeruzaleme pred stretnutím s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. Týmto stretnutím zakončí šéf Bieleho domu prvú časť svojho blízkovýchodného turné a následne odcestuje do Saudskej Arábie.



"Dnes s radosťou oznamujem, že Spojené štáty vyčlenia 100 miliónov dolárov na pomoc určenú týmto nemocniciam a vašim zamestnancom pracujúcim pre palestínsky ľud," vyhlásil Biden.



Najvyšší americký predstaviteľ ďalej nazval šesť nemocníc vo východnom Jeruzaleme "hlavnou oporou palestínskeho zdravotníckeho systému".



Spomínanú finančnú pomoc však musí ešte schváliť americký Kongres a nemocniciam bude vyplácaná niekoľko rokov.



Šesť jeruzalemských nemocníc, ktoré symbolizujú prítomnosť Palestínčanov v meste, čelí v posledných rokov kríze v súvislosti so svojím financovaním, keďže palestínske úrady majú problém platiť za moderné spôsoby liečby.



Bývalý americký prezident Donald Trump pritom v roku 2018 odmietol v rámci pozastavenia veľkej časti pomoci určenej pre Palestínčanov týmto nemocniciam vyplatiť 25 miliónov dolárov. Biden však po nástupe do funkcie obnovil časť tejto pomoci, no stále sa mu nedarí dosiahnuť pokrok pri obnovení palestínsko-izraelských mierových rokovaní.



Izrael ovládol východný Jeruzalem, západný breh Jordánu a pásmo Gazy v tzv. šesťdňovej vojne v roku 1967. Židovský štát následne východný Jeruzalem anektoval – ide o krok, ktorý medzinárodné spoločenstvo neuznáva – a celý Jeruzalem vníma ako hlavné mesto svojho štátu.



Palestínčania však chcú, aby sa stal Jeruzalem hlavným mestom ich budúceho štátu, a tak táto metropola zostáva v centre izraelsko-palestínskeho konfliktu.