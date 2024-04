Biden prisľúbil neochvejnú podporu Izraela, ktorý čelí útoku Iránu

Washington 14. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v noci na nedeľu prisľúbil neochvejnú podporu Izraela, na ktorý zaútočil Irán. Teherán predtým varoval Spojené štáty pred "akoukoľvek podporou Izraela alebo účasťou na poškodzovaní záujmov Iránu", informuje agentúra AFP.



Biden na sociálnej sieti X potvrdil stretnutie s predstaviteľmi národnej bezpečnosti Spojených štátov. "Záväzok USA voči bezpečnosti Izraela pred hrozbami zo strany Iránu a jeho spojencov je neoblomný," napísal.



Exprezident USA Donald Trump skritizoval svojho protikandidáta v novembrových prezidentských voľbách Bidena za útok Iránu na Izrael a vyhlásil, že pod vedením úradujúceho prezidenta to svedčí o americkej "slabosti".



Irán v sobotu večer spustil bezprecedentný útok na Izrael, na ktorý vypálil desiatky dronov, balistické rakety aj strely s plochou dráhou letu. Agentúra AP to označila za prvý priamy útok Iránu na Izrael, hoci jeho nepriateľstvo s Teheránom trvá už niekoľko desaťročí.



Podľa izraelského ministra kultúry Mikiho Zohara získal Izrael v dôsledku iránskeho útoku "širokú medzinárodnú legitimitu" na podniknutie vlastného "bezprecedentného úderu na Irán".



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v príhovore k národu vyhlásil, že armáda je pripravená na akýkoľvek scenár útoku Iránu a pripravovala sa naň posledné roky a predovšetkým týždne.



"Stanovili sme si jasnú zásadu: kto ublíži nám, ublížime aj my jemu. Budeme sa brániť proti akejkoľvek hrozbe," varoval Netanjahu.



Iránska diplomatická misia pri OSN apelovala na USA, aby sa zdržali akejkoľvek podpory Izraela. Iránsky útok na Izrael je podľa nej odvetou za nálet z 1. apríla, ktorý v sýrskom hlavnom meste Damask zasiahol budovu susediacu s iránskym veľvyslanectvom, slúžiacu ako konzulát. Pri útoku zahynuli dvaja iránski brigádni generáli a päť ďalších členov vplyvných Revolučných gárd. Irán z útoku obvinil Izrael, ten sa k nemu oficiálne nevyjadril.



"Ak izraelský režim urobí ďalšiu chybu, odpoveď Iránu bude oveľa tvrdšia. Ide o konflikt medzi Iránom a darebáckym izraelským režimom, od ktorého sa USA MUSIA DRŽAŤ ĎALEJ!" uviedla iránska misia na sociálnej sieti X.