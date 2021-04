Biden prisľúbil, že USA znížia do roku 2030 emisiie o polovicu

Washington 22. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden pred globálnym klimatickým summitom vo štvrtok prisľúbil, že Spojené štáty znížia do roku 2030 svoje emisie skleníkových plynov o 50-52 percent oproti úrovni z roku 2005. Informovala o tom agentúra AFP.



Biden tak aktualizoval cieľ parížskej klimatickej dohody, ktorý stanovil bývalý prezident USA Barack Obama, a to do roku 2025 znížiť produkované emisie o 26-28 percent v porovnaní s rokom 2005.



Nový cieľ v rámci boja proti globálnemu otepľovaniu má Biden oficiálne oznámiť vo štvrtok, keď sa začne virtuálny klimatický summit, na ktorý americký prezident pozval 40 krajín.



Klimatický summit je po viac ako štyroch rokoch prvou významnou medzinárodnou diskusiou o klíme, ktorú povedie šéf Bieleho domu. Bidenov predchodca Donald Trump počas svojej vlády bagatelizoval obavy vedcov z následkov zmeny klímy a jedným z jeho prvých krokov v úrade prezidenta USA bolo oznámenie, že Spojené štáty odstúpia od Parížskej klimatickej dohody z roku 2015.