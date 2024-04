Biden prisľúbil Zelenskému rýchle poslanie pomoci po jej schválení

Kyjev 22. apríla (TASR) - Spojené štáty rýchlo poskytnú Ukrajine vojenskú pomoc v jej boji proti ruskej invázii. Vyhlásil to v pondelok americký prezident Joe Biden počas telefonátu so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenskym. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila v sobotu balík pomoci pre Ukrajinu vo výške takmer 61 miliárd dolárov. Návrh bol poslaný Senátu, pričom sa očakáva, že ten ho tiež schváli.



Biden podľa Bieleho domu počas telefonátu poukázal na trvalý záväzok Spojených štátov voči Ukrajine "brániacej svoju slobodu proti ruskej agresii".



Spojené štáty rýchlo poskytnú dôležitú bezpečnostnú pomoc, aby naplnili nevyhnutné potreby Kyjeva na bojisku a vo vzdušnej obrane, uviedol Biden. Biely dom vo vyhlásení zároveň uviedol, že sa tak stane hneď, ako Senát balík schváli a prezident ho podpíše.



Očakáva sa, že Senát bude o balíku rozhodovať už v utorok, píše AFP.



"Prezident Biden tiež poukázal na to, že ekonomická pomoc Spojených štátov pomôže udržiavať finančnú stabilitu, znovu po ruských útokoch budovať kritickú infraštruktúru a podporovať reformy na ceste Ukrajiny smerom k euro-atlantickej integrácii," uvádza Biely dom vo vyhlásení.



Zelenskyj v príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že Bidenovi počas telefonátu poďakoval za jeho neochvejnú podporu. "Uistil ma, že podpíše zákon hneď, ako ho schváli Senát," uviedol Zelenskyj.



Šéf Bieleho domu podľa Zelenského tiež povedal, že zbrane a iné vybavenie, ktoré USA Ukrajine v rámci nadchádzajúcej pomoci poskytnú, budú silné, posilnia ukrajinskú vzdušnú obranu i schopnosti jej delostrelectva s dlhým dosahom.



Ukrajinský prezident okrem toho uviedol, že s Bidenom hovoril aj o najnovších útokoch Ruska vrátane toho, v dôsledku ktorého sa zrútila v pondelok v Charkove časť televíznej veže.