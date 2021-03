Biden prisľúbil zlepšenie situácie migrantov na hraniciach s Mexikom

Washington 25. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok odmietol kritiku, že by prílev nelegálnych migrantov na južných hraniciach Spojených štátov dosiahol kritickú úroveň. Nárast počtu migrantov smerujúcich do USA je podľa neho sezónnym javom, ktorý sa opakuje každý rok. Informovala o tom agentúra AFP.



"V zimných mesiacoch január, február a marec ide o výrazný nárast počtu ľudí prichádzajúcich k hraniciam (USA). Deje sa to každý rok," povedal Biden na prvej tlačovej konferencii v Bielom dome od zloženia prezidentskej prísahy.



Na kritiku, že jeho administratíva vpustila do krajiny nelegálnych migrantov, Biden reagoval slovami, že jeho vláda sa zaviazala, že maloletým osobám bez sprievodu umožní vstup do USA z humanitárnych dôvodov.



Vyhlásil, že nikdy nedovolí, aby na hraniciach medzi USA a Mexikom deti bez sprievodu umierali od hladu. "Ak by dieťa bez sprievodu skončilo na hranici, nikdy by sme ho nenechali zomrieť od hladu na druhej strane hranice. Nespravila to žiadna predchádzajúca administratíva okrem Trumpovej. Ani ja to neurobím," apeloval.



Podmienky v pohraničných strediskách, v ktorých sú sústreďovaní maloletí migranti, napríklad v meste Donna v štáte Texas, nazval Biden "totálne neprijateľnými". Dodal, že tisíce detí majú byť odtiaľ presunuté do centier s lepšími podmienkami.



Biden zdôraznil, že situácia na americko-mexických hraniciach sa podľa neho už zlepšuje a prisľúbil, že čoskoro tam dôjde k výraznému pozitívnemu posunu, uviedla stanica CNN. Uviedol, že jeho cieľom je zmeniť celý imigračný systém. "Myslím si, že uvidíme zmenu. Všetci by mali ísť späť. Všetci pôjdu späť. Jediní, koho nenecháme sedieť bez pomoci na druhej strane (pohraničnej rieky) Rio Grande, sú deti," povedal.



"Desaťtisíce ľudí starších ako 18 rokov... boli poslané späť domov. Posielame späť prevažnú väčšinu rodín, ktoré prichádzajú," povedal Biden. O situácii na hraniciach Biden vedie rokovania s mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom.



Joe Biden prisľúbil v tejto oblasti zvýšenie transparentnosti a preto novinárom umožní vstup do preplnených migračných centier. Kedy sa tak stane, nespresnil.