Biden privíta v Bielom dome víťaza prezidentských volieb Trumpa

Washington 13. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu o 17.00 h privíta v Oválnej pracovni Bieleho domu víťaza prezidentských volieb - republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Osemdesiatjedenročný Biden krátko po voľbách telefonicky 78-ročnému Trumpovi zablahoželal k víťazstvu a pozval ho do Bieleho domu. Trump sa pred schôdzkou plánuje stretnúť aj s vedúcimi republikánmi v Kongrese USA. Republikáni získali väčšinu v Senáte a pravdepodobne ovládnu aj Snemovňu reprezentantov.



Demokrati označujú Trumpa za hrozbu pre demokraciu, no Biden aj napriek tomu postupuje podľa obvyklých protokolov odovzdania moci v USA. "(Biden) verí v normy, verí v našu inštitúciu, verí v mierové odovzdanie moci," povedala v utorok novinárom hovorkyňa Bieleho domu v súvislosti s Bidenovým rozhodnutím pozvať Trumpa.



Exprezident sa v roku 2020 takýchto konvencií nepridŕžal. Odmietal uznať svoju porážku vo voľbách, Bidena nepozval do Bieleho domu a nezúčastnil sa ani na inaugurácii nového prezidenta.



Napriek tomu, že Biden chce stretnutím poukázať na kontinuitu, samotná postupná zmena úradu sa čiastočne zastavila. Trumpov tím, ktorý už zverejnil mená niektorých členov kabinetu budúceho prezidenta, musí podľa Bieleho domu ešte podpísať dohody na získanie kancelárskych priestorov, vládneho vybavenia a prístupu k vládnym zariadeniam či informáciám.



"Právnici Trumpovho a Vanceovho úradu naďalej konštruktívne spolupracujú s právnikmi Bidenovej a Harrisovej administratívy na všetkých dohodách, ktoré stanovuje zákon o prechode prezidentských právomocí," uviedol hovorca Trumpovho úradu.



Trump sa s Bidenom osobne stretol naposledy v júni počas televíznej predvolebnej debaty. Prezident krátko na to odstúpil zo súboja o Biely dom. Obaja sa zúčastnili aj na spomienkovom podujatí na teroristický útok na Dvojičky 11. septembra v New Yorku, priamo tam však nekomunikovali.