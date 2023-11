Biden privítal dohodu o prepustení rukojemníkov zadržiavaných Hamasom

Washington 22. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v noci na stredu privítal dohodu, na základe ktorej má palestínske militantné hnutie Hamas prepustiť rukojemníkov zajatých počas útoku na Izrael zo 7. októbra. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Som mimoriadne potešený, že niektoré z týchto statočných duší... sa znova stretnú so svojimi rodinami, keď bude táto dohoda plne implementovaná," uviedol Biden vo vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom.



Americký prezident poďakoval lídrom Kataru a Egypta za ich "kritické vodcovstvo" pri dosahovaní predmetnej dohody. Ocenil tiež Izrael za to, že súhlasil s dočasnou prestávkou v bojoch v Pásme Gazy s cieľom umožniť prílev humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy.



Biden pripomenul, že výsledkom intenzívnej diplomacie Hamas v októbri prepustil dve americké rukojemníčky. "Dnešná dohoda by mala priniesť domov ďalších amerických rukojemníkov a ja sa nezastavím, kým nebudú prepustení všetci," dodal.



Katar v stredu potvrdil dohodu o dočasnom pozastavení bojov v Pásme Gazy, ktorá zahŕňa prepustenie 50 žien a detí zadržiavaných Hamasom a tiež Palestínčanov väznených v Izraeli. Začiatok štvordňového prímeria má byť oznámený v nasledujúcich 24 hodinách. Dohodu predtým schválila izraelská vláda.



Medzi 50 prepustenými rukojemníkmi, ktorých Hamas drží v Pásme Gazy, majú byť aj traja Američania vrátane trojročného dieťaťa, uviedol podľa AFP vysokopostavený americký predstaviteľ.