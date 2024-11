Biden privítal historickú dohodu prijatú na summite COP29

Washington 24. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu označil dohodu prijatú na konferencii o zmene klímy COP29 v azerbajdžanskom Baku za "ďalší historický výsledok". Dodal, že nikto nemôže zvrátiť prechod na čistú energiu, ktorý sa v súčasnosti uskutočňuje v USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Dohoda, ktorá výrazne zvyšuje finančnú pomoc pre chudobnejšie štáty sveta pri riešení následkov zmeny klímy, je podľa Bidena ambicióznym medzinárodným cieľom financovania opatrení v oblasti klímy do roku 2035.



"Pomôže mobilizovať objem financií - zo všetkých zdrojov -, ktoré rozvojové krajiny potrebujú na urýchlenie prechodu na čisté a udržateľné hospodárstvo, a zároveň otvorí nové trhy pre americké elektromobily, batérie a ďalšie produkty," uviedol Biden vo svojom vyhlásení, zverejnenom na internetovej stránke Bieleho domu.



Biden sa podľa DPA vo svojom vyhlásení nepriamo zmienil o novozvolenom prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, ktorý prisľúbil, že po nástupe do funkcie podporí ťažbu ropy. "Aj keď sa niektorí môžu snažiť popierať alebo odďaľovať revolúciu v oblasti čistej energie, ktorá prebieha v Amerike a na celom svete, nikto ju nemôže zvrátiť - nikto," dodal dosluhujúci prezident.



Účastníci konferencie COP29 v noci na nedeľu miestneho času po náročných rokovaniach schválili dohodu, ktorá zvyšuje finančnú pomoc pre najchudobnejšie štáty sveta pri riešení zmeny klímy. Dohodli sa, že do roku 2035 im bohatšie krajiny každoročne poskytnú aspoň 300 miliárd dolárov. Adresáti tejto pomoci však dohodu kritizovali ako žalostne nedostatočnú.