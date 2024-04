Biden privítal japonského premiéra Kišidu na štátnej návšteve

Washington 10. apríla (TASR) - Prezident USA Joe Biden privítal v utorok japonského premiéra Fumia Kišidu v Bielom dome. Odštartovala tým japonská štátna návšteva, ktorá má priniesť veľké zlepšenie v obranných vzťahoch oboch krajín v období silnejúcej Číny. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Oficiálnou súčasťou návštevy bude v stredu galavečera a tlačová konferencia v Ružovej záhrade, čo je znak hodnoty, akú pripisuje Washington čoraz sebaistejšiemu Japonsku.



Obaja lídri majú odhaliť plán na prebudovanie amerického vojenského velenia v Japonsku, čo bude najväčšie zlepšenie v obrannej spolupráci od 60. rokov 20. storočia. Cieľom je rýchlejšia reakcia na hrozby v ázijsko-tichomorskej oblasti.



Kišida (66) je prvým japonským lídrom, ktorému sa dostanú najvyššie pocty od prezidenta USA od čias Šinza Abeho. Toho si takto uctili v roku 2015.



Premiér Kišida prišiel v utorok večer do Bieleho domu so svojou manželkou Juko.



Biden (81) a prvá dáma USA Jill Bidenová potom vzali japonských manželov do elegantnej reštaurácie v Georgetowne, vychytenej štvrti Washingtonu.



Bidenová uviedla, že návšteva "oslávi prekvitajúce priateľstvo medzi USA a Japonskom".



"Naše národy sú partnermi vo svete, kde sme si vybrali tvorbu namiesto ničenia, mier namiesto krviprelievania a demokraciu namiesto autokracie," povedala prvá dáma USA novinárom pred stredajšou štátnou večerou.



Nad americkým a japonským lídrom sa však vznáša citlivá téma - japonské prevzatie skupiny US Steel. Biden je proti tejto zmluve, pretože ho čaká tvrdý boj o znovuzvolenie proti zástancovi protekcionizmu a bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.