Biden privítal Macrona; rokujú o Rusku, Číne aj možnej obchodnej vojne

Americký prezident Joe Biden (druhý sprava) a prvá dáma USA Jill Bidenová (vpravo) mávajú s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom (druhý zľava) a jeho manželkou Brigitte Macronovou (vľavo) z balkóna miestnosti Blue Room pred ich stretnutím v Bielom dome vo Washingtone 1. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Washington 1. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden privítal vo štvrtok v Bielom dome francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Ide o prvú oficiálnu návštevu šéfa Elyzejského paláca v USA od vlaňajšieho nástupu Bidena do funkcie, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.Po privítacej ceremónii sa prezidenti odobrali na rokovanie do Oválnej pracovne Bieleho domu. Hovoriť majú o spojenectve západných krajín v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine, otázke Číny a tiež obchodných vzťahoch medzi USA a EÚ. Obaja prezidenti majú po rokovaniach vystúpiť na spoločnej tlačovej konferencii.Macron v stredu – počas prvého dňa návštevy v USA, keď navštívil centrálu NASA, Arlingtonský národný cintorín a absolvoval stretnutia s predstaviteľmi Kongresu – prekvapil svojich hostiteľov ostrou kritikou Bidenovej zelenej ekonomickej politiky, ktorá podľa neho zlikviduje pracovné miesta v Európe.V rovnakom tóne pokračoval v štvrtkovom rozhovore s americkou televíziou ABC, keď povedal, že Bidenove opatrenia spôsobia konkurenčnú nevýhodu pre Európu. Biden plánuje naliať miliardy dolárov do zeleného priemyslu, pričom chce podporiť výrobu priamo v USA.povedal v stredu Macron a dodal, že táto Bidenova politika môžeEurópska únia zvažuje vypovedať USA obchodnú vojnu tým, že bude dotovať svoju vlastnú zelenú ekonomiku.