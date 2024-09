Biden privítal Starmera, Putinovým rečiam o vojne nevenuje pozornosť

Washington 13. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden privítal v piatok v Bielom dome britského premiéra Keira Starmera. Na úvod stretnutia vyhlásil, že nevenuje veľkú pozornosť vyhláseniam ruského prezidenta Vladimira Putina, že Rusko je odhodlané rozpútať vojnu, ak západní spojenci dovolia Ukrajine ostreľovať vnútrozemie Ruska západnými raketami. Informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



"Nezaoberám sa príliš tým, čo si myslí Vladimir Putin," vyhlásil americký prezident.



Podľa zdrojov agentúry AP bude zrejme Starmer počas stretnutia Bidena žiadať o povolenie dovoliť Ukrajine používať britské rakety Storm Shadow pri rozšírených útokoch na Rusko. Británia potrebuje povolenie Bidena, pretože v Spojených štátoch sa vyrábajú komponenty do týchto rakiet.



Ukrajina v uplynulých mesiacoch na svojich partnerov opakovane nalieha, aby jej toto povolenie udelili.



Viacerí ruskí predstavitelia vrátane prezidenta Putina varovali, že ak Západ uvoľní pre Ukrajinu obmedzenia spojené s používaním ďalekonosných zbraní, bude to znamenať, že NATO vstúpi do priamej vojny s Ruskom.