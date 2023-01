Biden priznal, že v jeho osobnej knižnici našli tajné dokumenty

Washington 12. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok priznal, že v jeho "osobnej knižnici" a skladovacích priestoroch v jeho dome vo Wilmingtone v štáte Delaware sa našlo "malé množstvo" dokumentov s označením "tajné", pochádzajúcich z jeho viceprezidentského obdobia v administratíve Baracka Obamu. Biden zdôraznil, že v súvislosti s nálezom "plne" spolupracuje s ministerstvom spravodlivosti. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



Ministerstvo spravodlivosti okrem toho vyšetruje aj novembrový nález ďalších tajných dokumentov v sídle inštitútu Penn Biden Center vo Washingtone, ktorý vyšiel najavo tento týždeň. Dokumenty našli Bidenovi právnici.



Prezident neuviedol, kedy sa našli tajné dokumenty v jeho dome. Povedal iba, že jeho právnici dokončili v stredu večer prehliadku domácich priestorov, kde by sa nejaké dokumenty mohli nachádzať.



Bidenov predchodca na poste prezidenta Spojených štátov Donald Trump si do svojej vily na Floride po skončení funkčného obdobia priniesol množstvo vládnych dokumentov vrátane takých, ktoré sám odtajnil. FBI pri domovej prehliadke vlani v auguste zaistila 11.000 strán dokumentov, ktoré mal odovzdať federálnemu archívu. Trumpovi za to hrozí obvinenie z marenia spravodlivosti.



Na nález tajných dokumentov u demokrata Bidena už zareagoval predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy z konkurenčnej Republikánskej strany a žiada vyšetrovanie na úrovni Kongresu. Poukázal pritom práve na vyšetrovanie Trumpa.



"Kedy FBI prehľadá tých niekoľko domov Joea Bidena, prípadne aj Biely dom?" reagoval na nález Trump.



Denník The New York Times napísal, že ohľadne nálezov u Bidena nie sú zodpovedané niektoré kľúčové otázky: čo je obsahom dokumentov, kto ich tam dal a či ich Biden alebo jeho poradcovia čítali aj po tom, čo opustil funkciu viceprezidenta.