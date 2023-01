Biden: Putin sa nariadením prímeria snaží získať trochu kyslíka

Washington 5. januára (TASR) - Prezident USA Joe Biden vo štvrtok povedal, že ruský líder Vladimir Putin sa vyhlásením 36-hodinového prímeria na Ukrajine počas pravoslávnych Vianoc "snaží získať trochu kyslíka". Správu priniesol portál britského denníka The Guardian.



Biden na otázku o nariadení prímeria Putinom na Ukrajine od piatkového poludnia novinárom odpovedal: "Nemám chuť reagovať na nič, čo Putin hovorí. Pokladám to za zaujímavé. Bol ochotný 25. decembra a na Nový rok bombardovať nemocnice a materské škôlky a kostoly."



Americký prezident dodal: "Myslím si, že sa pokúša získať trochu kyslíka."



Ruský prezident nariadil na Ukrajine prímerie počas pravoslávnych Vianoc 6. a 7. januára. Informoval o tom Kremeľ, ktorý spresnil, že Putin vzal do úvahy výzvu patriarchu ruskej pravoslávnej cirkvi Kirilla.



Putin dal ministrovi obrany Ruskej federácie pokyn, aby od 12.00 h (10.00 h SEČ) 6. januára 2023 do 24.00 h (22.00 h SEČ) 7. januára 2023 zaviedol prímerie pozdĺž celej frontovej línie.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol stiahnutie ruských vojakov, teda koniec bojov, už pred 25. decembrom, Rusko to však odmietlo, pripomenula agentúra AP.