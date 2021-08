Biden rokoval s Bennettom o rozdielnych postojoch k Iránu

Washington 27. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok privítal v Bielom dome izraelského premiéra. Naftali Bennett sa mal pôvodne stretnúť s najvyšším predstaviteľom USA už vo štvrtok. Biden však pre útok v Kábule plánované stretnutie odložil, informovala agentúra AFP.



Bennett uviedol, že Bidenovi už vo štvrtok zatelefonoval a vyjadril sústrasť nad obeťami z radov Američanov. Zároveň dodal, že židovský štát "stojí po boku USA, pretože Spojené štáty už celé roky stoja pri Izraeli".



Izraelský premiér počas piatkovej schôdzky s Bidenom uviedol, že po svojom nástupe do funkcie prináša z Jeruzalema "nového ducha spolupráce". Podľa AFP tým poukázal na koniec éry predchádzajúceho izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý bol vo funkcii 12 rokov.



Agentúra Reuters informovala o tom, že Bennett s Bidenom hľadali počas svojho prvého stretnutia "spoločnú reč v otázke Iránu". Bennettov predchodca v úrade Benjamin Netanjahu mal podľa Reuters bližšie k Bidenovmu predchodcovi Donaldovi Trumpovi.



Bennett podľa očakávaní naliehal na Bidena, aby USA "sprísnili svoj postoj voči Teheránu" a upustili od rokovaní zameraných na oživenie medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom, od ktorej Trump odstúpil.



Joe Biden uviedol, že sa s Bennettom rozprávali "o hrozbe, ktorú predstavuje Irán" a že USA sa pričinia o to, aby Teherán "nikdy nevyvinul jadrovú zbraň".



Bennett sa podľa vlastných slov zhoduje s Bidenom v tom, že existujú aj "ďalšie možnosti", ak rokovania USA s Iránom zlyhajú.



"Irán je svetovým vývozcom terorizmu, nestability a porušovania ľudských práv. Počas toho, ako tu sedíme, Iránci roztáčajú svoje centrifúgy v (jadrovom komplexe) Natanz. A my ich musíme zastaviť," vyhásil Bennett v Oválnej pracovni Bieleho domu.



"Našim záväzkom je zabezpečiť, aby Irán nikdy nevyvinul jadrovú zbraň. Na prvé miesto však kladieme diplomaciu a uvidíme, kam nás to zavedie. Ak však diplomacia zlyhá, sme pripravení využiť iné možnosti," povedal Biden.



Denník The Times of Israel informoval o tom, že Biden sa s Bennettom rozprával medzi štyrmi očami zhruba 50 minút. Pôvodne mala schôdzka trvať o polovicu kratšie. Okrem toho sa v Bielom dome uskutočnilo rokovanie v širšom formáte, kde mali obaja politici aj blízkych spolupracovníkov. Podľa televízie CNN sa na rokovaní za americkú stranu zúčastnil minister obrany Lloyd Austin, minister zahraničných vecí Antony Blinken, riaditeľka amerických spravodajských služieb (DNI) Avril Hainesová a predseda zboru náčelníkov štábov Mark Milley.