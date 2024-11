Biden rokoval s Macronom o prímerí v Libanone i na Ukrajine

Washington 22. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden a jeho francúzsky náprotivok Emmanuel Macron v piatok rokovali o snahe dosiahnuť prímere v Libanone, kde Izrael útočí na militantné hnutie Hizballáh, oznámil Biely dom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"(Prezidenti) zhodnotili vývoj situácie na Ukrajine, ako aj na Blízkom východe, a to vrátane úsilia o dosiahnutie dohody o prímerí v Libanone, ktorá by umožnila obyvateľom oboch krajín bezpečný návrat do svojich domovov," uvádza vyhlásenie Bieleho domu.



Americký prezident už pondelok na summite skupiny G20 v Brazílii vyzval prítomných lídrov, aby podporili suverenitu Ukrajiny. Vyjadril sa len deň po tom, čo jeho administratíva po prvýkrát povolila Ukrajine použiť rakety dlhého doletu dodané Spojenými štátmi na zasiahnutie cieľov v ruskom vnútrozemí.