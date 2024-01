Biden rokoval s partnermi na Blízkom východe o rukojemníkoch Hamasu

Washington 26. januára (TASR) - Spojené štáty pracujú na sprostredkovaní ďalšej dohody o prepustení rukojemníkov zajatých palestínskym radikálnym hnutím Hamas a zadržiavaných v Pásme Gazy. Washington však súčasne upozorňuje, že pozitívny vývoj v tejto veci je nateraz nepravdepodobný.



"Nemali by sme očakávať žiadny bezprostredný vývoj," povedal v piatok novinárom hovorca Rady národnej bezpečnosti USA John Kirby.



O snahách o oslobodenie izraelských rukojemníkov hovoril v piatok americký prezident Joe Biden v telefonáte s katarským emirom Tamímom ibn Hamadom Ál Sáním.



Rozhovor sa uskutočnil v čase, keď sa riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns má v Európe stretnúť so svojimi rezortnými kolegami z Izraela a Egypta a predsedom katarskej vlády s cieľom vyjednať prímerie a prepustiť zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy.



AFP podotkla, že Katar hrá pri tomto vyjednávaní kľúčovú úlohu, keďže v novembri sa ako sprostredkovateľ podieľal na dohode o prepustení časti rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy z juhu Izraela po vpáde palestínskych teroristických kománd do tamojších kibucov a dedín.



Podľa AFP Biden hovoril v piatok aj s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím.



AFP sumarizovala, že Katar, Egypt a Spojené štáty sa pokúšajú vyrokovať nové prímerie medzi Hamasom a Izraelom, pričom Bidenov vyslanec pre Blízky východ Brett McGurk je už v regióne, aby tam rokoval.



Spravodajská agentúra Axios pred niekoľkými dňami uviedla, že Izrael ponúkol Hamasu dvojmesačnú prestávku v bojoch v Gaze výmenou za prepustenie všetkých rukojemníkov.



Vojnu v Pásme Gazy spustil najhorší masaker v dejinách Izraela zo 7. októbra 2023, keď palestínske komandá počas svojho prieniku na územie Izraela zabili viac ako 1200 ľudí. Tento útok podnietil Izrael k bombardovaniu pobrežného pásma a neskôr i k rozsiahlej pozemnej operácii. Deklarovaným cieľom izraelskej vlády v konflikte je rozdrviť Hamas vojensky a oslobodiť rukojemníkov.



Po teroristickom útoku na Izrael zo 7. októbra Hamas odvliekol do Pásma Gazy približne 240 rukojemníkov.



Časť z nich bola koncom novembra v niekoľkých skupinách prepustená na základe dohody o výmene zadržiavaných osôb medzi Izraelom a Hamasom. Ďalších - zrejme 25 - ich podľa informácií z 12. januára bolo zabitých. Izraelské úrady predpokladajú, že v palestínskom zajatí zostáva asi 132 osôb.