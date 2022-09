Biden: Rusko postihnú „ťažké straty“, ak anektuje ukrajinské územia

Washington 24. septembra (TASR) - Prezident USA Joe Biden v piatok varoval Rusko, že ak využije "podvodné" referendá na pripojenie ďalších ukrajinských území, nasledovať budú "rýchle a ťažké" straty pre ruskú ekonomiku. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Ruskom organizované referendá sú podvod - falošná zámienka pre pokus nasilu pripojiť časti Ukrajiny, čo bude do očí bijúce porušenie medzinárodného práva," uviedol Biden vo vyhlásení. "Budeme so svojimi spojencami a partnermi pracovať na tom, aby sme Rusku spôsobili ďalšie rýchle a ťažké ekonomické straty," dodal.



Moskva naplánovala v častiach východnej a juhovýchodnej Ukrajiny referendá o pripojení k Rusku. "Vieme, že tieto referendá budú zmanipulované," uviedla predtým aj tlačová tajomníčka Bieleho domu Karine Jean-Pierreová.



Hlasovanie v referendách v samozvaných republikách Doneckej a Luhanskej a v častiach Záporožskej a Chersonskej oblasti sa začalo v piatok v ranných hodinách. Obyvatelia spomínaných ukrajinských oblastí sa do utorka budúceho týždňa môžu rozhodnúť, či sú za alebo proti pričleneniu k Ruskej federácii. Referendá neuznáva Ukrajina ani západné krajiny vrátane Európskej únie.