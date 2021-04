Biden s Harrisovou telefonovali po verdikte s rodinou Floyda

Washington 21. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden spoločne so svojou manželkou Jill Bidenovou a tiež americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou telefonoval v utorok s rodinou Afroameričana Georgea Floyda. Biden pozostalým po Floydovi zatelefonoval bezprostredne po vynesení verdiktu nad bývalým policajtom Derekom Chauvinom, ktorého v utorok uznali za vinného z vraždy druhého aj tretieho stupňa a tiež zabitia Floyda.



"Všetkým sa nám veľmi uľavilo," povedal Biden v súvislosti s verdiktom. Dodal, že rozsudok samozrejme neznamená, že všetko bude dobré, ale prinajmenšom teraz došlo k "nejakej spravodlivosti".



"Toto je deň spravodlivosti," povedala rodine aj Harrisová, ktorá vynesenie verdiktu sledovala spoločne s Bidenom v Bielom dome.



Biden ešte pred utorňajším rozhodnutím poroty uviedol, že sa modlí, aby bol vynesený "ten správny verdikt". S Floydovou rodinou prezident telefonoval aj v pondelok, aby jej ešte pred rozsudkom vyjadril podporu, pripomenula agentúra AP.



Videozáznam z utorňajšieho telefonátu prezidenta s rodinou Floyda zverejnil na sociálnych sieťach právnik Ben Crump, ktorý rodinu Floyda zastupuje. Samotný Crump verdikt označil za "bod zlomu" v dejinách USA, ktorý jasne odkazuje na potrebu vyvodzovania zodpovednosti orgánov činných v trestnom konaní. Dodal, že spravodlivosť pre Afroameričanov v USA je spravodlivosťou pre "celú Ameriku".



K odsudzujúcemu verdiktu pre Chauvina sa vyjadril aj americký exprezident Barack Obama, ktorý bol prvým a dosiaľ jediným Afroameričanom v úrade prezidenta USA. Rozhodnutie poroty označil za správne. Povedal však, že v boji za spravodlivosť je len prvým krokom. Skutočná spravodlivosť podľa Obamu vyžaduje, aby Američania pochopili, že "s čiernymi Američanmi sa zaobchádza inak, a to každý deň" a že milióny ľudí žijú v obave z toho, že ich ďalšie stretnutie s orgánmi činnými v trestnom konaní môže byť ich posledným.



Obama dodal, že USA musia na rozsudok nadviazať prijatím konkrétnych krokov zameraných na zníženie rasovej predpojatosti v trestnom systéme i rozšírenie ekonomických príležitostí pre marginalizované komunity.



Rozsudok nad Chauvinom medzičasom privítal aj britský premiér Boris Johnson. "Bol som zhrozený zo smrti Georga Floyda a vítam tento verdikt. V myšlienkach som dnes v noci s rodinu a priateľmi Georga Floyda," napísal na Twitteri.



Expolicajta Chauvina uznala v utorok súdna porota v Minneapolise v americkom štáte Minnesota za vinného z vraždy druhého aj tretieho stupňa a tiež zabitia Afroameričana Georgea Floyda. Za vinného ho tak uznali vo všetkých bodoch obžaloby.



Chauvina, ktorý bol do vynesenia verdiktu prepustený na kauciu, bezprostredne po verdikte spútali a vzali do väzby. O výške jeho trestu sa zatiaľ nerozhodlo. Za vraždu druhého stupňa mu hrozí 40-ročné, za vraždu tretieho stupňa 25-ročné a za zabitie desaťročné väzenie.



Afroameričan Floyd zomrel vlani 25. mája v Minneapolise vo veku 46 rokov po tom, ako mu policajt Chauvin kľačal pri zatýkaní na krku vyše deväť minút a ignoroval Floydove sťažnosti na to, že "nemôže dýchať". Tento čin, ktorý okoloidúci nakrútili na video, vyvolal v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.



Chauvina bezprostredne po Floydovej smrti prepustili z policajného zboru, rovnako ako aj ďalších troch policajtov, ktorí boli pri zatýkaní Floyda. Tí čelia obvineniam z napomáhania a podnecovaniu k vražde druhého stupňa a zo zabitia druhého stupňa a budú súdení. Proces s nimi sa má začať 23. augusta.