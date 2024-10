Biden s Hercogom potvrdil svoj záväzok dosiahnuť dohodu v Pásme Gazy

Washington 7. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden a izraelský prezident Jicchak Hercog potvrdili v pondelok počas spoločného telefonátu záväzok dosiahnuť dohodu v Pásme Gazy, ktorá vydláždi cestu k trvalému mieru. Uviedol to vo vyhlásení Biely dom, informuje TASR.



Biely dom pripomenul, že Biden telefonoval s Hercogom pri príležitosti prvého výročia útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael.



Biden vyjadril sústrasť pozostalým obetí útoku, medzi ktorými bolo aj 46 Američanov. Poukázal na to, že Spojené štáty sa nevzdajú, kým sa domov bezpečne nevrátia všetci unesení rukojemníci. Vyjadril tiež smútok nad utrpením palestínskych civilistov.



Americký prezident potvrdil svoj záväzok voči bezpečnosti Izraela a jeho právu na existenciu. Zároveň "potvrdil svoju podporu práva Izraela brániť sa proti útokom Iránu a Iránom podporovaných teroristických skupín vrátane Hizballáhu, Hamasu a húsíov," uviedol Biely dom.



"Obaja lídri potvrdil svoj záväzok dosiahnuť dohodu v Gaze, ktorá dostane domov rukojemníkov, zabezpečí Izrael, zmierni utrpenie palestínskych civilistov a vydláždi cestu pre trvalý mier, v ktorom Hamas nebude nikdy schopný znovu ovládať Gazu a obnoviť svoje vojenské schopnosti," uviedol Biely dom vo vyhlásení.



Biden v pondelok spolu s americkou prvou dámou v Bielom dome zorganizoval smútočnú ceremóniu pri príležitosti prvého výročia útoku Hamasu na Izrael.



Teroristický útok Hamasu na južný Izrael si 7. októbra 2023 vyžiadal približne 1200 obetí na životoch, zväčša civilistov. Militanti zároveň uniesli približne 250 izraelských a zahraničných rukojemníkov do Pásma Gazy. Desiatky z nich vlani v novembri prepustili počas prímeria, ostatných naďalej zadržiavajú, alebo už nie sú nažive. Izrael v reakcii spustil v Pásme Gazy masívnu vojenskú ofenzívu s cieľom zlikvidovať Hamas.