Biden: S Kimom sa stretnem, len ak dôjde k zníženiu jadrového arzenálu

Nashville 23. októbra (TASR) – Americký demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden vyhlásil, že so severokórejským vodcom Kim Čong-unom by sa stretol iba vtedy, ak by urobil kroky na zníženie jadrového arzenálu svojej krajiny.



Jeho vyjadrenie, ktoré odznelo v noci na piatok počas poslednej predvolebnej debaty v meste Nashville, naznačuje, že pod Bidenovým vedením dôjde k zmene politiky USA voči Severnej Kórei, informovala tlačová agentúra Bloomberg.



Bezprecedentné stretnutia súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kim Čong-unom dosiaľ želané zníženie severokórejského jadrového potenciálu nepriniesli.



Biden dodal, že Kórejský polostrov by mal byť bezjadrovou zónou, a skritizoval Trumpa za jeho stretnutia s Kimom. „Dnes majú omnoho viac rakiet, ktoré sú schopné zasiahnuť Spojené štáty, než kedykoľvek predtým," povedal Biden a označil Kim Čong-una za zločinca.



Trump počas duelu zopakoval, že jeho diplomacia, ktorej súčasťou boli tri osobné stretnutia so severokórejským vodcom, pomohla zabrániť jadrovému konfliktu.



„Nie sme vo vojne, máme dobré vzťahy a mať dobré vzťahy s lídrami iných krajín je dobrá vec," zakontroval šéf Bieleho domu.



Severná Kórea v prvej polovici októbra zorganizovala veľkú vojenskú prehliadku pri príležitosti osláv 75. výročia založenia vládnucej Kórejskej strany pracujúcich, na ktorej predstavila novú balistickú strelu. Zbraň podľa expertov môže dopraviť jadrovú hlavicu nad územie USA.



Prezentovaný technologický pokrok Severnej Kórey je v rozpore s Trumpovým predošlým tvrdením, že táto komunistická ázijská krajina už nepredstavuje jadrovú hrozbu, píše Bloomberg s tým, že KĽDR zostane jednou z najväčších výziev USA bez ohľadu na to, ako sa skončia americké prezidentské voľby, ktoré sa budú konať 3. novembra.