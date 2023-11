Biden s Netanjahuom údajne hovoril o trojdňovom zastavení bojov

Washington/Tel Aviv 7. novembra (TASR) – Americký prezident Joe Biden v pondelok v telefonáte izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi povedal, že trojdňové zastavenie bojov v pásme Gazy by mohlo pomôcť zabezpečiť prepustenie časti rukojemníkov. S odvolaním sa na dva zdroje z Izraela a USA o tom v utorok informoval spravodajský server Axios.



Americký predstaviteľ podľa správy uviedol, že na základe návrhu, o ktorom diskutujú USA, Izrael a Katar, by hnutie Hamas prepustilo desať až 15 rukojemníkov. Počas "prestávky" v bojoch by tiež overilo totožnosť všetkých zajatcov a poskytlo zoznam ich mien, napísala agentúra Reuters.



Biely dom v pondelok oznámil, že Biden a Netanjahu hovorili o možnosti "taktických prestávok", ktoré by umožnili civilistom bezpečne odísť z oblastí bojov, zaistiť pomoc pre nich a mohli viesť k prepusteniu rukojemníkov.



K správe Axiosu sa Biely dom bezprostredne nevyjadril.



Netanjahu v utorok večer zopakoval, že k prímeriu v bojoch Izraela s Hamasom ani k dodávkam paliva do Gazy nedôjde, pokým palestínski militanti neprepustia unesených rukojemníkov, informovala agentúra AFP.