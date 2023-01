Biden s pohraničnou strážou na južných hraniciach hovoril o migrácii

El Paso 9. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu navštívil oblasť na južných hraniciach USA, kde pohraničná stráž čelí zvýšenému počtu prichádzajúcich migrantov. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky stanice CNN.



Biden s príslušníkmi pohraničnej stráže v meste El Paso v americkom štáte Texas hovoril o migrácii a pašovaní drog, objem ktorého sa v súčasnosti zvyšuje a to v USA vedie k nárastu v počte prípadov predávkovania sa, píše AP.



Republikánsky guvernér štátu Texasu Greg Abbott prezidentovi Bidenovi po jeho príchode povedal, že "chaos" na hraniciach je "priamym výsledkom" prezidentovej neschopnosti zabezpečiť dodržiavanie federálnych zákonov.



Republikáni a aj niektorí demokrati prezidenta kritizujú za nedostatočné úsilie pri riešení situácie na hraniciach, píše CNN. Bidenova vláda v súčasnosti čelí zvýšenému počtu migrantov a do mesta El Paso na hraniciach USA s Mexikom prišli za posledné mesiace tisíce takýchto osôb.



Na dosiahnutie stáleho riešenia situácie však bude musieť podniknúť kroky americký Kongres, ktorý je názorovo rozdelený a v posledných rokoch v ňom opakovane zlyhalo úsilie uskutočniť v tejto oblasti rozsiahle zmeny, píše AP.



Prezident Biden vo štvrtok (5. januára) povedal, že opätovne vyzve Kongres, aby schválil nové imigračné zákony. Takisto oznámil rozšírenie programu prijímania migrantov, v rámci ktorého bude môcť do Spojených štátov prísť mesačne 30.000 ľudí z Kuby, Haiti, Nikaraguy a Venezuely. Migrantov z týchto krajín, ktorí obchádzajú americké zákony, však z územia USA vyhostia.



Biden má z Texasu odcestovať do Mexika, kde sa v pondelok a v utorok (9. - 10. januára) zúčastní na summite lídrov krajín Severnej Ameriky (NALS). Rokovať by mali aj o migrácii, riešenie ktorej si vyžaduje spoluprácu viacerých krajín.



Na summite sa Biden zúčastní spolu s mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom a kanadským premiérom Justinom Trudeauom.