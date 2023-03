Biden sa budúci týždeň stretne v Bielom dome s von der Leyenovou

Washington 2. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden privíta budúci piatok 10. marca v Bielom dome predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú. Hlavnou témou ich rokovaní bude západná podpora Ukrajiny, vzťahy s Čínou a transatlantické obchodné nezhody, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Biden a von der Leyenová zhodnotia "silnú spoluprácu" Spojených štátov a Európskej únie pri podpore Ukrajiny v boji proti ruskej invázii, uviedol vo štvrtok Biely dom.



V súvislosti s narastajúcim napätím v oblasti priemyslu budú Biden a von der Leyenová "rokovať o americko-európskej koordinácii týkajúcej sa boja proti klimatickej kríze prostredníctvom investovanie do čistých technológií".



Európskych lídrov znepokojuje Bidenov zákon o znižovaní inflácie (IRA) – rozsiahly klimatický plán zameraný na zníženie závislosti na čínskom importe. Obávajú sa, že by mohol ovplyvniť európsky pracovný trh najmä v oblasti energetiky a automobilového priemyslu.



Budúcotýždňové rokovania v Bielom dome budú okrem toho zameraná na snahy o zníženie závislosti EÚ na dovoze ruských energií, keďže Západ sa snaží obmedziť finančné zdroje Moskvy pre vojnu na Ukrajine.



Dôležitou témou rokovaní budú i globálne bezpečnostné výzvy vrátane tej, ktorú predstavuje Čína, uviedol Biely dom. Washington totiž nalieha na európske krajiny, aby zaujali tvrdší postoj proti Pekingu, a to diplomaticky i ekonomicky, píše AFP.