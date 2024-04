Biden sa chce zasadiť za právo žien na vykonanie interrupcie

Washington 12. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden sľúbil, že bude bojovať za reprodukčné práva žien. Uviedol to v reklamnom spote, ktorým jeho štáb odmietavo reagoval na rozhodnutie súdu v štáte Arizona o obnovení platnosti zákona z roku 1864 o zákaze interrupcií. Časť republikánov toto rozhodnutie podporuje.



Ako v noci na piatok informovala agentúra AFP, demokrati i republikáni považujú interrupcie za kľúčovú otázku novembrových prezidentských volieb. Demokrati dúfajú, že kontroverzia s tým spojená privedie k volebným urnám viac voličov - republikáni Donalda Trumpa sú totiž za rozsiahle obmedzenia interrupcií v celej krajine.



"Kvôli Donaldovi Trumpovi stratili milióny žien základnú slobodu rozhodovať o svojom tele a teraz sú kvôli tomu ohrozené životy žien," upozornil Biden v 30-sekundovom spote.



Spot sa bude vysielať v štáte Arizona aj počas obľúbených relácií vrátane American Idol a Saturday Night Live. Zameraný je na kľúčové cieľové skupiny Demokratickej strany - mladých ľudí, ženy a voličov latinskoamerického pôvodu.



Zverejnený bol dva dni po tom, ako Najvyšší súd v Arizone rozhodol, že tomto štáte platí starý zákon o interrupciách z 19. storočia. Ten hovorí, že žena môže podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva iba v prípade, keď je v ohrození jej život. Lekári po novom nebudú môcť vykonať interrupciu po znásilnení, inceste a ani z iných dôvodov. Ak by zákaz porušili, hrozilo by im dva až päť rokov vo väzení.



Vzhľadom na to, že podľa prieskumov verejnej mienky si väčšina Američanov myslí, že potraty by mali byť vo väčšine prípadov legálne, Bidenov tím sa na túto tému sústreďuje, aby pred prezidentskými voľbami prilákal kľúčových voličov.



Úradujúci prezident sľúbil, že obnoví platnosť rozhodnutia najvyššieho súdu z roku 1973 v prípade Roe vs. Wade, ktorý povoľoval ženám v celých Spojených štátoch prerušenie tehotenstva do jeho 24. týždňa. V lete 2022 však najvyšší súd tento verdikt zvrátil. Po novom si pravidlá v tejto oblasti môžu jednotlivé štáty regulovať podľa vlastného uváženia. Mnohé z nich, najmä konzervatívne štáty na juhu, podmienky pre vykonanie interrupcií sprísnili, niektoré ich zakázali úplne.



Trump, ktorého kľúčovou voličskou základňou sú konzervatívni evanjelikálni kresťania, vysiela nateraz rozporuplné signály: chváli sa, akú rolu zohral pri zrušení platnosti rozhodnutia v kauze Roe vs. Wade, ale časť svojich spojencov nahneval, keď tento týždeň povedal, že rozhodnutie Arizony zašlo "príliš ďaleko".



Viceprezidentka USA Kamala Harrisová, ktorá sa - podobne ako Biden - uchádza o znovuzvolenie a výrazne sa angažuje v otázke potratov, sa v piatok chystá navštíviť Arizonu.



Zákon, aký teraz bude platiť v Arizone, podporuje len sedem percent obyvateľov tohto štátu. Platiť by mal začať o 14 dní. Jeho odporcovia sa však ešte chcú pokúšať zvrátiť rozhodnutie súdu.



Arizona je jeden z kľúčových štátov, ktoré môžu v novembri rozhodnúť o novom americkom prezidentovi.