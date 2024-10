Biden sa chystá navštíviť hurikánom zničený štát Severná Karolína

Washington 1. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v noci na utorok uviedol, že v stredu plánuje odcestovať do štátu Severná Karolína, ktorým sa prehnal ničivý hurikán Helene. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Obyvateľom západnej časti tohto amerického štátu sa v pondelok naskytol "postapokalyptický" pohľad po devastácii, ktorú so sebou hurikán priniesol. Stovky ľudí sú pritom naďalej nezvestné a obyvatelia bojujú so zaplavenými cestami i nedostatkom základných služieb.



Podľa Bidena je deštrukcia po hurikáne Helene, ktorý si na juhovýchode Spojených štátov vyžiadal vyše sto obetí na životoch, "rozhodne" spôsobená klimatickou zmenou.



"Absolútne... jednoznačne áno, áno, áno, áno," odpovedal reportérom v Oválnej pracovni Bieleho domu na otázku, či možno deštrukciu spôsobenú hurikánom pripísať klimatickej zmene. Úrady pritom predpokladajú, že počet obetí sa môže ešte zvýšiť.



Biden zároveň vyhlásil, že republikánsky kandidát na post prezidenta Donald Trump v pondelok klamal, keď obvinil vládu z nečinnosti počas reakcie na hurikán Helene. "Jednoducho to nie je pravda a je to nezodpovedné," podotkol. Zároveň ubezpečil, že vláda USA v spolupráci s úradmi v Severnej Karolíne robia všetko, čo je v ich silách.



V dôsledku hurikánu Helene prerušili kampaň aj rivali v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v USA - demokratická nominantka Kamala Harrisová a republikánsky kandidát a exprezident Donald Trump, píše Reuters.



Harrisová zrušila krátky predvolebný výjazd a odletela späť do Washingtonu, kým Trump navštívil mesto postihnuté hurikánom v spornom štáte Georgia.



Úradujúca viceprezidentka Harrisová podľa nemenovaného predstaviteľa plánuje navštíviť juhovýchod USA "čoskoro". Najhoršie postihnutými štátmi sú Severná a Južná Karolína, Georgia, Florida, Tennessee a Virgínia. Milióny ľudí tu postihli výpadky elektriny a zničené cesty.