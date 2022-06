Biden sa dištancoval od stretnutia so saudskoarabským korunným princom

Washington 18. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v piatok dištancoval od stretnutia so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom vyhlásením, že cieľom jeho pracovnej cesty do Saudskej Arábie nie je takáto schôdzka. TASR o tom v sobotu informuje na základe správy agentúry AFP.



Biely dom v utorok oznámil, že Biden absolvuje návštevu Izraela a Saudskej Arábie v termíne od 13. do 16. júla. Americký prezident počas pracovnej cesty navštívi aj palestínske Predjordánsko. Zúčastní sa tiež na regionálnom summite Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, ktorý sa bude konať v Saudskej Arábii.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierrová pôvodne uviedla, že sa Biden počas tejto pracovnej cesty stretne s desiatkami lídrov vrátane saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorého americké tajné služby podozrievajú, že v roku 2018 nariadil vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.



"Nejdem sa stretnúť s Muhammadom bin Salmánom," odpovedal Biden na otázku novinárov, ako spomínanú návštevu pojme. "Idem na medzinárodné stretnutie a on sa na ňom zúčastní tiež, rovnako ako boli ľudia súčasťou diskusie dnes," povedal šéf Bieleho domu, ktorý v piatok hostil medzinárodný klimatický summit.



Saudská Arábia vo vyhlásení k nadchádzajúcej návšteve uviedla, že Biden sa stretne s kráľom Salmánom a tiež s následníkom trónu.



Jean-Pierrová v utorok uviedla, že Bidenova návšteva Blízkeho východu je vyvrcholením dlhodobého diplomatického úsilia.



Cieľom návštevy by okrem iného malo byť aj posilnenie vzťahov so Saudskou Arábiou v čase, keď sa Biden snaží o zníženie vysokých cien pohonných hmôt v Spojených štátoch, píše agentúra Reuters.