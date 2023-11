Biden sa Mexiku poďakoval za zatknutie pašeráka zbraní a fentanylu

Washington 24. novembra (TASR) – Americký prezident Joe Biden sa vo štvrtok poďakoval mexickým úradom za zatknutie muža obvineného z pašovania zbraní a syntetickej drogy fentanyl, ktorá v USA spôsobila vlnu úmrtí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Néstor Isidro Pérez Salas, prezývaný aj El Nini, bol zatknutý mexickými úradmi v stredu večer v štáte Sinaloa na severozápade Mexika, pričom iba týždeň po tom, ako sa Biden s mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom na schôdzke v San Franciscu dohodli na spoločnom boji proti drogám, najmä proti opioidu fentanyl.



El Nini bol jedným z najhľadanejších mexických a amerických zločincov. Okrem násilnej trestnej činnosti a pašovania fentanylu do USA je navyše v USA podozrievaný z väzieb na synov narkobaróna Joaquína "El Chapa" Guzmána, ktorý si v USA odpykáva doživotný trest.



Biden považuje zatknutie El Niniho a Ovidia Guzmána Lópeza, jedného zo synov El Chapa, za dôkaz úsilia, ktoré USA a Mexiko vynakladajú na boj proti násiliu a drogovým kartelom.



Od marca 2022 do marca tohto roku zomrelo v USA na predávkovanie rekordných 110.000 ľudí, uvádza americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Fentanyl spôsobil približne dve tretiny týchto úmrtí.



Americká vláda tvrdí, že fentanyl sa často vyrába zo surovín pochádzajúcich z Číny. Do USA túto syntetickú drogu pašuje najmä sinalojský kartel.