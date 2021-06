Biden sa na okraj summitu NATO stretne s tureckým prezidentom

Washington 4. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v júni stretne so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom. Stane sa tak na okraj summitu NATO, ktorý sa uskutoční 14. júna v Bruseli, informoval vo štvrtok Biely dom.



Počas stretnutia plánuje Biden s Erdoganom diskutovať o "širokej škále bilaterálnych a regionálnych záležitostí," citovala z vyjadrenia Bieleho domu agentúra DPA.



Ako pripomína agentúra AP, k stretnutiu príde v čase napätých vzťahov medzi týmito dvoma svetovými lídrami.



Biden vyvolal v Turecku pohoršenie, keď hromadné zabíjanie Arménov v období Osmanskej ríše v rokoch 1915-18 nazval "genocídou". Takéto obvinenie Ankara dlhodobo odmieta.



Počas vlaňajšej kampane do prezidentských volieb tiež prisľúbil, že voči Erdoganovi - ktorého nazval "autokratom" - zaujme tvrdší postoj.



Biely dom vo štvrtok zároveň poskytol bližšie informácie o nadchádzajúcej ceste Bidena do Európy. Americký prezident sa najprv 10. júna stretne s britským premiérom Borisom Johnsonom. Obaja sa následne zúčastnia na summite krajín G7 (11. - 13. júna) v juhoanglickom grófstve Cornwall.



Biden so spolu s manželkou Jill 13. júna stretne s britskou kráľovnou Alžbetou II. na Windsorskom hrade. Prezidentský pár odtiaľ odcestuje do Bruselu, kde sa Biden zúčastní na spomínanom summite NATO a stretnutí s predstaviteľmi EÚ, naplánovanom na 15. júna. V Belgicku sa zároveň stretne s tamojším kráľom Filipom a premiérom Alexanderom De Croom.



Americký prezident svoju návštevu Európy zakončí v švajčiarskej Ženeve, kde sa 16. júna má po prvý raz osobne stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.