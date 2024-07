Biden sa nelieči na Parkinsonovu chorobu, uviedol Biely dom

Washington 9. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa nelieči na Parkinsonovu chorobu, uviedol v pondelok Biely dom. Reagoval tak na správy, že Bidena za posledný rok dovedna osemkrát navštívil špecializovaný odborník. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Obavy, že osemdesiatjedenročný Biden môže trpieť neznámou chorobou, sa znásobili po jeho nepresvedčivom výkone v predvolebnej debate s exprezidentom Donaldom Trumpom z 27. júna. Biden ňou chcel predovšetkým uistiť svoj tím a voličov o svojom dobrom zdravotnom stave. Početné chyby, ktoré Biden v debate urobil, však skôr posilnili obavy časti demokratov. Íní ho, naopak, podporili.



Denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na zoznam návštevníkov Bieleho domu napísal, že Kevin Cannard, neurológ, ktorý sa špecializuje na poruchy pohybového aparátu a nedávno publikoval článok o Parkinsonovej chorobe, navštívil Biely dom osemkrát v priebehu uplynulého roka - od leta do jari.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jeanová-Pierrová odmietla potvrdiť návštevy odborníka s argumentom, že z bezpečnostných dôvodov chce rešpektovať súkromie všetkých zainteresovaných. Biden podľa nej trikrát navštívil neurológa v súvislosti so svojimi každoročnými lekárskymi prehliadkami.



Podľa hovorkyne Biden absolvuje lekárske vyšetrenie niekoľkokrát za týždeň. So svojím lekárom sa tiež zhodol, že test mentálneho zdravia je neopodstatnený.



Prezident USA už viackrát od debaty uistil, že v kampani pre novembrové prezidentské voľby zotrvá, a to aj napriek výzvam niektorých kongresmanov z Demokratickej strany, aby z boja o Biely dom odstúpil v prospech iného nominanta.