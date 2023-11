Biden sa nezúčastní na otvorení klimatického summitu COP28 v Dubaji

Washington 27. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa tento týždeň nezúčastní na otvorení klimatickej konferencie COP28 v Dubaji. Vyplýva to z oficiálneho programu Bieleho domu zverejneného v nedeľu, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry DPA.



Biely dom zatiaľ neuviedol oficiálny dôvod Bidenovej neúčasti na začiatku každoročného klimatického summitu. Na otvorenie summitu pritom príde viacero svetových lídrov vrátane pápeža Františka.



Podľa denníka The New York Times naznačili vysokopostavení predstavitelia Bieleho domu, že Biden je zaneprázdnený vojnou Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Americký prezident totiž v súčasnosti tlačí na predlženie prestávky v bojoch a prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.



Očakáva sa, že v Dubaji bude namiesto Bidena osobitný vyslanec americkej vlády pre klimatické otázky John Kerry, ktorý zastupuje Biely dom pri medzinárodných rokovaniach o klimatickej kríze.



Summit COP28 sa v Spojených arabských emirátoch začne vo štvrtok a potrvá dva týždne, pričom na rokovaniach sa budú stretávať predstavitelia približne 200 krajín. Agenda summitu zahŕňa nový cieľ pre rozšírenie využívania obnoviteľných zdrojov energie, fond škôd či predstavenie oficiálnych posudkov o tom, či je svet na ceste k zvládnutiu klimatickej krízy.



Biden sa zúčastnil na predchádzajúcich dvoch summitoch COP v Škótsku a Egypte a začiatkom októbra označil klimatickú krízu za "hlavnú hrozbu", ktorej ľudstvo čelí.