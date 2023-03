Biden sa odmietol vyjadriť k obžalobe Trumpa

Washington 31. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v piatok odmietol vyjadriť k obžalobe svojho predchodcu Donalda Trumpa. Tá súvisí s údajnou platbou pornoherečke Stormy Danielsovej za mlčanie o ich afére pred voľbami v roku 2016. Trump sa stal prvým exprezidentom USA, ktorý čelí obžalobe za trestné činy. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Biden v piatok pred cestou do štátu Mississippi zámerne neodpovedal na niekoľko otázok na túto tému, ktoré mu položili novinári zhromaždení pri Bielom dome.



Veľká porota v newyorskej štvrti Manhattan vo štvrtok hlasovala za obžalobu Trumpa v súvislosti s úplatkom pornoherečke Danielsovej, aby pred voľbami v roku 2016 mlčala o ich vzájomnom pomere. Podrobnosti obvinenia voči nemu zatiaľ neboli zverejnené.



Prokurátor okresnej prokuratúry na Manhattane, demokrat Alvin Bragg, potvrdil, že jeho úrad sa vo štvrtok skontaktoval s právnikmi exprezidenta, aby spolu "skoordinovali Trumpovo odovzdanie sa" úradom - vtedy bude zverejnené aj znenie obvinení z trestných činov.



Trump je pokladaný za popredného republikánskeho uchádzača o prezidentský úrad vo voľbách v roku 2024 a obžalobu proti sebe skritizoval ako "politické prenasledovanie a narúšanie volieb". Zúrivo sa vyjadril na adresu prokuratúry a svojich demokratických odporcov.



Vplyv obžaloby na jeho volebné šance je nepredvídateľný, pričom kritici rovnako ako súperi vyjadrujú obavy o právnu skutkovú podstatu v prípade úplatku za mlčanie.



Ak bude obžaloby zbavený, môže mu to uľahčiť v budúcnosti označovať aj oveľa vážnejšie obžaloby ako "hon na čarodejnice". Ide napríklad o snahu Trumpa zvrátiť výsledky volieb z roku 2020 v americkom štáte Georgia.



Obvinenia na Manhattane tiež môžu posilniť jeho voličskú základňu a tým sa zvýšia aj Trumpove šance v straníckych primárkach.



Exprezidenta majú oficiálne obžalovať na budúci utorok (4. apríla), informovala jeho právnička Susan Nechelesová. Oboznámi sa dovtedy s konkrétnymi obvineniami. Sudca zároveň rozhodne o tom, či má byť vzatý do väzby alebo prepustený na kauciu.