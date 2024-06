Biden sa ospravedlnil Ukrajine za zdržanie americkej pomoci

Paríž 7. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v piatok prvýkrát verejne ospravedlnil Ukrajincom za niekoľkomesačné zdržanie americkej vojenskej pomoci. Kyjevu zároveň prisľúbil svoju podporu a oznámil nový balík pomoci za 225 miliónov dolárov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



"Spojené štáty budú stáť pri vás," uistil Biden ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ešte vo štvrtok na severe Francúzska, kde sa obaja zúčastnili na spomienkovom podujatí pri príležitosti 80. výročia vylodenia spojencov v Normandii.



V piatok na spoločnom stretnutí v Paríži Biden Zelenskému povedal, že sa ospravedlňuje Ukrajincom za to, že celé týždne nevedel, či príde ďalšia pomoc, kým Kongresu USA trvalo pol roka schváliť balík vojenskej pomoci vo výške 61 miliárd dolárov.



Biden zdôraznil, že Američania stoja pevne za Ukrajinou. Nový balík vojenskej pomoci za 225 miliónov dolárov obsahuje muníciu pre systém HIMARS, mínometné systémy a delostrelecké náboje.



USA sú vôbec najväčším podporovateľom Ukrajiny v oblasti vojenského materiálu. Ukrajinské sily sa v súčasnosti snažia odolať ruskej ofenzíve na východe krajiny, predovšetkým v pohraničnej Charkovskej a Doneckej oblasti. Kyjev však varuje, že by sa ofenzíva mohla rozšíriť aj do iných častí, keďže sa ruská armáda snaží využiť nedostatok munície a vojakov na strane Ukrajiny pozdĺž 1000-kilometrovej frontovej línie.