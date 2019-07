Biden sa ospravedlnil za poznámky o zástancoch rasovej segregácie

Biden vyhlásil, že teraz už vie, že jeho poznámky mohli byť pre niekoho urážlivé.

Washington 7. júla (TASR) - Favorit medzi uchádzačmi o prezidentskú kandidatúru americkej Demokratickej strany, bývalý viceprezident Joe Biden sa v sobotu ospravedlnil za svoje nedávne poznámky o tom, že počas prvých dní v americkom Senáte pracoval so senátormi podporujúcimi rasovú segregáciu, napísala agentúra AP.



Biden vyhlásil, že teraz už vie, že jeho poznámky mohli byť pre niekoho urážlivé.



"Mýlil som sa pred pár týždňami?" spýtal sa Biden pred niekoľkými stovkami prevažne čierneho publika počas prvého dňa jeho víkendovej návštevy v Južnej Karolíne. "Áno, mýlil. Ľutujem to a ospravedlňujem sa za akúkoľvek bolesť, ktorú som týmto nesprávnym názorom komukoľvek spôsobil," povedal.



Biden vyslovil spomínané poznámky, keď on a jeho súperka v prezidentskej kandidatúre Kamala Harrisová mali krúžiť okolo seba počas predvolebnej kampane v nedeľu v Južnej Karolíne, v prvom južanskom štáte, ktorý bude hlasovať v budúcoročných primárkach a ktorý je kľúčovým skúšobným terénom pre kandidátov uchádzajúcich sa o podporu čiernych demokratov. Biden obhajoval svoj záznam o rasových otázkach a pripomenul voličom svoje väzby na bývalého prezidenta Baracka Obamu, ktorého popularita v Južnej Karolíne je stále vysoká. "Som omylný a nedokonalý ako hocikto iný. Urobil som tie najlepšie rozhodnutia, aké som mohol v momente, keď museli byť urobené," povedal Biden. "Ak som sa mal rozhodnúť medzi ničnerobením a konaním, vždy som sa rozhodol konať," dodal Biden.