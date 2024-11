Biden sa posnaží o prímerie v Gaze

Washington 27. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden oznámil, že po dosiahnutí prímeria medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh sa bude jeho administratíva usilovať aj o pokoj zbraní v Pásme Gazy, informuje TASR podľa agentúry AFP a stanice CNN.



Spojené štáty "vyvinú ďalší tlak spolu s Tureckom, Egyptom, Katarom, Izraelom a ďalšími, aby dosiahli prímerie v Gaze," povedal Biden v Bielom dome. "Rovnako, ako si Libanončania zaslúžia budúcnosť plnú bezpečnosti a prosperity, zaslúžia si ju aj obyvatelia Gazy. Aj oni si zaslúžia ukončenie bojov a presídľovania," dodal.



V reakcii na novinársku otázku vyjadril dosluhujúci prezident USA vieru v to, že sa prímerie v Gaze podarí dosiahnuť ešte počas jeho funkčného obdobia.



Usilovať sa podľa vlastných slov bude aj to, aby došlo k prepusteniu všetkých rukojemníkov, ktorých militantné hnutie Hamas v Gaze ešte zadržiava a tiež, aby sa vojna skončila bez toho, že pri moci v tejto palestínskej enkláve zostane práve Hamas.



Biden tiež vyjadril vieru v to, že Izrael a Saudská Arábia by mohli normalizovať svoje vzťahy. USA sú podľa jeho slov "naďalej pripravené uzavrieť súbor historických dohôd so Saudskou Arábiou, ktoré by zahŕňali bezpečnostný pakt a hospodárske záruky spolu so spoľahlivou cestou pre vytvorenie palestínskeho štátu a úplnou... normalizáciou vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Izraelom".



Macron s Bidenom: Dohoda o prímerí ochráni Izrael pred hrozbou Hizballáhu





Prímerie medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh ukončí boje a ochráni Izrael pred hrozbou tejto militantnej skupiny aj ďalších teroristických organizácií, pričom vytvorí podmienky na "trvalý pokoj". Uviedli to v utorok neskoro večer v spoločnom vyhlásení americký prezident Joe Biden a francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorých krajiny pomohli dohodu sprostredkovať, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Dvojica svetových lídrov vyzdvihla "mnoho týždňov neúnavnej diplomacie", ktoré viedli k dohode. Dodala, že dohoda "vytvorí podmienky na obnovenie trvalého pokoja a umožní obyvateľom oboch krajín bezpečný návrat do svojich domovov" na oboch stranách hranice.



Spojené štáty a Francúzsko sa zároveň zaviazali k spolupráci s Izraelom a Libanonom, aby dosiahli úplnú implementáciu dohody. Paríž a Washington budú okrem toho viesť aj medzinárodné snahy zamerané na posilnenie libanonskej armády, uviedli Biden s Macronom. Spoločne sa tiež budú usilovať o podporu ekonomického rozvoja v celom Libanone s cieľom dosiahnutia stability a prosperity v regióne.



Dvojica vydala spoločné vyhlásenie zhruba v čase, keď Biden dosiahnutie dohody ohlásil aj v Bielom dome. Americký prezident povedal, že dohodu prijali obe strany, pričom prímerie podľa jeho slov začne platiť v stredu o 4.00 h ráno miestneho času (03.00 h SEČ) a bude trvalé.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa Bidenovi v telefonáte poďakoval za jeho "účasť na zabezpečení dohody". Uviedla to Netanjahuova kancelária s tým, že premiér dodal, oceňuje Bidenovo "pochopenie pre to, že Izrael si zachová slobodu konania v presadzovaní" tejto dohody. Netanjahu vo svojom skoršom prejave varoval, že na každé prípadné porušenie dohody o prímerí zo strany Hizballáhu bude Izrael "rázne reagovať".



Biden: Prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom sa začne o 03.00 h SEČ a bude trvalé





Izrael bude podľa Biedna postupne - počas nasledovných 60 dní - sťahovať svoje sily, zatiaľ čo libanonská armáda prevezme kontrolu nad územím pri hraniciach s Izraelom, aby sa zabezpečilo, že Hizballáh tam neobnoví svoju infraštruktúru. "Civilisti na oboch stranách sa budú môcť čoskoro bezpečne vrátiť do svojich domovov," povedal.



