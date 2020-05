J. Biden sa prvýkrát po dvoch mesiacoch objavil na verejnosti

New Castle 25. mája (TASR) - Bývalý americký viceprezident Joe Biden, predpokladaný nominant Demokratickej strany v prezidentských voľbách, sa v pondelok po vyše dvoch mesiacoch izolácie ukázal na verejnosti. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Na návšteve pomníka padlým americkým vojakom a pri kladení vencov v meste New Castle v štáte Delaware mal Biden na tvári čierne rúško, uviedla AFP.



Spojené štáty si v Deň obetiam vojen (Memorial Day), vždy posledný májový pondelok, pripomínajú členov amerických ozbrojených síl, ktorí zomreli v boji.



Biden (77) sa naposledy objavil na verejnosti 15. marca, potom sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu utiahol do izolácie vo svojom dome v Delaware.