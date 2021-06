Biden sa stretne s Charlesom Michelom a von der Leyenovou

Britská kráľovná Alžbeta II. (uprostred), americký prezident Joe Biden (vpravo) a prvá dáma Spojených štátov Jill Bidenová počas stretnutia na Windsorskom hrade v nedeľu 13. júna 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 15. júna (TASR) - V Bruseli sa v utorok uskutoční summit EÚ-USA, na ktorom sa zúčastní aj americký prezident Joe Biden. Európsku úniu bude na summite zastupovať predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, uvádza sa na webovej stránke Rady EÚ a Európskej rady.Očakáva sa, že lídri sa budú zaoberať širokou škálou otázok spoločného záujmu vrátane pandémie COVID-19, klimatických zmien, obchodu a investícií, technológií, zahraničných vecí a spoločných hodnôt. Na záver summitu by mali vedúci predstavitelia prijať spoločné vyhlásenie.Biden pricestoval do Bruselu, kde strávi celkovo dva a pol dňa, v nedeľu večer v rámci svojho európskeho turné. V metropole EÚ sa v pondelok zúčastnil na svojom prvom summite NATO. V utorok sa prezident USA stretne so šéfom belgickej federálnej vlády Alexandrom De Croo a prijme ho kráľ Filip. Záverečná časť jeho bruselského pobytu bude v znamení vrcholnej schôdzky EÚ-USA.Americký prezident prišiel do Bruselu z trojdňového summitu lídrov skupiny G7 v Anglicku, ktorý sa skončil v nedeľu. Po skončení summitu spolu s manželkou Jill ešte absolvoval stretnutie s britskou kráľovnou Alžbetou II. V stredu sa má Biden prvýkrát osobne stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na summite vo švajčiarskej Ženeve.Podľa zdrojov z prostredia Apoštolského paláca by sa Biden mal v utorok v Ríme stretnúť aj s pápežom Františkom. Toto stretnutie však nebolo oficiálne potvrdené.Biely dom už v apríli avizoval, že tieto Bidenove prvé zahraničné cestyBiden sa v marci tohto roka stal po 11 rokoch prvým americkým prezidentom, ktorý bol prítomný na summite šéfov štátov a vlád Európskej únie. Prostredníctvom videospojenia sa 25. marca zúčastnil na summite EÚ, ktorý sa pre koronavírusovú pandémiu konal vo forme videokonferencie.