Biden sa stretne s Netanjahuom na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN

Washington 16. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v stredu plánuje stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Má sa tak stať popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na informácie od Bidenovho poradcu pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana.



Biden s Netanjahuom stretne, aby prediskutovali demokratické hodnoty, ktoré spoločne vyznávajú Spojené štáty aj Izrael, ako aj víziu stabilnejšieho, prosperujúceho a integrovaného regiónu, spresnil v piatok Sullivan. Témou rozhovorov bude aj porovnanie stratégie, účinných krokov a presadzovanie politiky odstrašovania voči Iránu.



Netanjahu začiatkom tohto mesiaca oznámil, že navštívi Spojené štáty - jedného z najvernejších spojencov Izraela - spočiatku sa však neplánovalo stretnutie s americkými predstaviteľmi, čo by bolo v prípade návštevy izraelských lídrov veľmi nezvyčajné, konštatuje AFP.



Biden kritizoval reformu súdnictva, ktorú presadzuje radikálna pravicová Netanjahuova vláda. Oponenti túto reformu označujú za hrozbu pre demokraciu v Izraeli.



Netanjahu ešte nebol pozvaný do Bieleho domu, odkedy sa v decembri vrátil k moci na čele kabinetu, ktorý Biden označil za "jednu z najextrémistickejších" vlád v izraelskej histórii.