Biden sa stretne v Bielom dome s japonským premiérom Kišidom

Washington 4. januára (TASR) — Americký prezident Joe Biden sa na budúci týždeň stretne v Bielom dome s japonským premiérom Fumiom Kišidom. Oznámil to v noci na stredu Biely dom, informovala agentúra DPA.



Hlavnými témami stretnutia, ktoré sa uskutoční 13. januára, budú severokórejsky zbrojný program, ruská invázia na Ukrajinu a otázka "udržania mieru a stability v Taiwanskom prielive", uviedla vo vyhlásení hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierrová.



Biden okrem toho plánuje znovu vyjadriť plnú podporu novej bezpečnostnej stratégii Japonska, ktorú jeho vláda schválila v decembri a počíta s rozsiahlym zvýšením výdavkov na zbrojenie. Tokio to považuje za nevyhnutné vzhľadom na aktivity Číny v regióne a potenciálnu hrozbu so strany Severnej Kórey a Ruska.



Pchjongjang od minulého roka vykonal desiatky raketových testov, ktoré zvýšili napätie na Kórejskom polostrove. Pozorovatelia predpokladajú, že Severná Kórea čoskoro po rokoch vykoná aj jadrový test.