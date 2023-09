Biden sa stretol so stredoázijskými lídrami, prisľúbil možnú návštevu

New York 20. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v utorok stretol v New Yorku s lídrami piatich postsovietskych republík v strednej Ázii, pričom podporil územnú celistvosť štátov tohto regiónu. Naznačil tiež, že by niektorú z týchto krajín mohol v blízkej budúcnosti navštíviť, informuje agentúra AFP.



"Toto je historická chvíľa," povedal Biden lídrom tzv. skupiny C5, ktorú tvoria Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan. Prvé stretnutie tohto druhu sa konalo na okraji prebiehajúcej všeobecnej rozpravy 78. Valného zhromaždenia (VZ) OSN v New Yorku.



"Teším sa, že sa s vami skoro (opäť) stretnem, možno aj v jednej z vašich krajín," uviedol šéf Bieleho domu.



Spojené štáty a pätica stredoázijských republík sa podľa neho zhodli na podpore princípov "suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti".



"Tieto princípy sú v súčasnosti podľa môjho názoru dôležitejšie než kedykoľvek predtým," vyhlásil Biden. Podľa AFP tým zjavne odkazoval na pokračujúcu ruskú inváziu na Ukrajine.



Americký prezident predtým predniesol prejav v rámci všeobecnej rozpravy VZ OSN, v ktorom okrem iného varoval, že ruská agresia voči Ukrajine môže podkopať princíp rešpektovania suverenity jednotlivých štátov a povzbudiť aj snahy iných štátov o obsadenie cudzích území.



Vojna na Ukrajine podnietila Spojené štáty a ďalšie svetové mocnosti k tomu, aby sa pokúšali získať väčší vplyv v oblasti strednej Ázie. V tomto regióne sa v súčasnosti ozývajú aj mnohé hlasy spochybňujúce tradičné väzby na Rusko, uvádza AFP.



V utorok predniesol prejav vo VZ OSN i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vyjadril presvedčenie, že Rusko "evidentne predstavuje hrozbu aj pre Kazachstan". Šéf Kremľa Putin na zasadnutie VZ do New Yorku nepricestoval.