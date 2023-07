Biden sa talianskej premiérke Meloniovej poďakoval za podporu Ukrajiny

Washington 28. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa vo štvrtok v Bielom dome stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Na programe ich rokovania boli najmä vojna na Ukrajine, obchod a vzťahy Talianska s Čínou, informovala agentúra Reuters.



Meloniová - vôbec prvá žena na čele talianskej vlády - sa dostala k moci v októbri minulého roka, pričom sa snaží viesť aktívnu politiku aj v zahraničí, keďže Taliansko bude v roku 2024 predsedať skupine G7, podotkol Reuters podľa agentúry TASR.



Meloniová vo vyhlásení v Oválnej pracovni Bieleho domu, pri ktorom bol aj jej hostiteľ, označila vzťahy medzi Talianskom a USA za silné. Dodala, že sa nemenia v závislosti od vlád a politických farieb. "Vieme, kto je naším priateľom v ťažkých časoch," ubezpečila Meloniová.



Svoju prvú cestu do Washingtonu využila aj na to, aby strávila nejaký čas na Kapitole, kde jej stretnutia zahŕňali aj rokovanie s republikánskym predsedom Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym.



Rím aj Washington zdôraznili, že táto Meloniovej cesta je príležitosťou na opätovné potvrdenie silného partnerstva medzi krajinami, a to aj v súvislosti s miliardami dolárov vojenskej a inej pomoci, ktorú Západ poskytol Ukrajine pri jej obrane vo vojne rozpútanej Ruskom vo februári roku 2022.



Počas tej časti stretnutia v Oválnej pracovni, ktorá bola prístupná novinárom, Biden pochválil Taliansko za jeho nemenný postoj k Ukrajine. Meloniová povedala, že je hrdá na to, že Taliansko pomohlo brániť medzinárodné právo.



Reuters pripomenul, že Meloniová momentálne stojí pred rozhodnutím, či zachovať členstvo Talianska v čínskom pláne Pás a cesta (BRI) - infraštruktúrnom programe, proti ktorému sa Washington snaží bojovať.



Ako je známe, Taliansko sa v roku 2019 stalo prvou a zatiaľ jedinou krajinou G7, ktorá sa pripojila k BRI, pričom kritici tvrdia, že toto partnerstvo umožní Číne získať kontrolu nad citlivými technológiami a dôležitou infraštruktúrou.



Podľa Reuters je veľmi nepravdepodobné, že Taliansko obnoví dohodu s Čínou, keď sa v marci 2024 skončí jej platnosť. Meloniová v máji povedala, že je možné mať dobré vzťahy s Pekingom aj bez toho, aby Taliansko bolo súčasťou paktu BRI.