Biden sa teší na stretnutie so Zelenským v Hirošime

Hirošima 20. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden "sa teší na stretnutie" s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským v Hirošime, uviedol v sobotu Biely dom a potvrdil tak informáciu, že títo dvaja politici sa stretnú na okraj summitu krajín G7. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Je isté, že sa s ním prezident Biden stretne," povedal poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, no neuviedol žiadne podrobnosti ohľadom toho, kedy sa rokovanie uskutoční. "Prezident sa teší na príležitosť stretnúť sa [so Zelenským] tvárou v tvár," dodal.



Ukrajinský prezident by mal do Japonska podľa miestnych médií prísť v sobotu, po predošlej zastávke v Saudskej Arábii.



Zelenského prekvapivá osobná účasť na stretnutí siedmich najvyspelejších krajín sveta prichádza hneď po tom, ako Biely dom definitívne oznámil, že nebude brániť spojeneckým krajinám dodávať Ukrajine stíhačky F-16 americkej výroby.



Ukrajina opakovane žiadala spojencov o poskytnutie moderných lietadiel, ktoré by nahradili jej zastaralú a vojnou zničenú flotilu zo sovietskej éry. Biden však predtým vyhlásil, že USA ich presun nepovolia. Washington vyjadril obavy z vyprovokovania Moskvy a priamejšieho zapojenia sa do vojny.



Sullivan uviedol, že presuny F-16 nenarušia kľúčovú rovnováhu, ktorú Washington chce udržať pri podporovaní Ukrajiny "spôsobom, ktorý zabráni vypuknutiu tretej svetovej vojny". Povedal, že tieto vojenské lietadlá budú použité len na obranu. "Spojené štáty neumožňujú ani nepodporujú útoky na ruské územie," vyhlásil.



V reakcii na kritiku, že Spojené štáty čakali príliš dlho, kým spojencom povolili poslať Ukrajine svoje F-16, Sullivan povedal, že Ukrajinci tieto lietadlá nepotrebujú, aby zahnali Rusov späť, v najbližších týždňoch. Namiesto toho budú stíhačky F-16 a sprievodný výcvik pilotov súčasťou dlhodobej prestavby ukrajinského letectva, dodal.