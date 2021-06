Biden sa v Bielom dome stretol s afganským prezidentom Ghaním

Washington 26. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v piatok stretol v Bielom dome so svojím afganským náprotivkom Ašrafom Ghaním.



Biden mu prisľúbil silnú podporu, ale zdôraznil, že neplánuje spomaliť odsun amerických vojakov z Afganistanu po takmer dvoch desaťročiach bojov, informuje tlačová agentúra AFP.



Menej než tri mesiace pred konečným termínom odsunu všetkých vojakov Biden Ghanímu povedal, že Afganci si musia zvoliť svoj vlastný osud, aj keď čelia narastajúcej ofenzíve fundamentalistického hnutia Taliban.



"Partnerstvo medzi Spojenými štátmi a Afganistanom sa nekončí. Naši vojaci síce odchádzajú, ale naša podpora pre vašu krajinu zostáva," vyhlásil Biden v Oválnej pracovni.



Ghaní je na dvojdňovej návšteve Washingtonu spolu s Abdalláhom Abdalláhom, ktorý dohliada na mierové rokovania s Talibanom.



Existuje totiž možnosť, že sa toto radikálne islamské hnutie opäť vráti k moci. Taliban počas svojej vlády v rokoch 1996-2001 vystavil afganské obyvateľstvo brutálnej verzii islamu.



"Rozhodnutie prezidenta Bidena je historické, prinútilo každého z nás prehodnotiť svoje konanie. Musíme ho však rešpektovať a podporovať," povedal Ghaní.



Afganský prezident dodal, že podľa amerických tajných služieb by sa Taliban mohol do šiestich mesiacov po odchode Američanov z krajiny zmocniť hlavného mesta Kábul.



Ghaní sa stretol aj s členmi amerického Kongresu a Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ako aj s ministrom obrany USA Lloydom Austinom.